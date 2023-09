Apple Vision Pro: Tim Cook conferma il lancio a inizio 2024

Se qualcuno aveva avuto qualche dubbio, Tim Cook li ha fugati e ha messo a tacere eventuali titubanze: Apple Vision Pro non è in ritardo e verrà lanciato negli USA a inizio 2024, come era stato detto al momento della presentazione.

Apple Vision Pro non è in ritardo

La dichiarazione è stata fatta da Tim Cook durante un’intervista rilasciata alla trasmissione Sunday Morning della CBS, visibile di seguito.

Rispondendo alle domande di John Dickson, il CEO di Apple ha affermato di utilizzare il visore “regolarmente” e di averci già guardato l’intera terza stagione di Ted Lasso. Non è mancata una nota di ironia da parte di Cook in merito al fatto di poter accedere in anticipo a dispositivi che altri ancora non possono usare.

Rispondendo poi a una precisa domanda relativa a voci su possibili ritardi di produzione causati da problemi riscontrati in fase di realizzazione, il CEO della “mela morsicata” ha ribadito che Apple Vision Pro verrà rilasciato come previsto e che, per l’appunto, non ci sono ritardi.

A tal riguardo, però, Cook ha sottolineato che le sfide che Apple ha affrontato e sta affrontando per la realizzazione del suo visore sono decisamente ben diverse da quelle a cui l’azienda è abituata da tempo per realizzare iPhone, iPad e MacBook, in quanto Apple Vision Pro è molto più complesso e pertanto richiede innovazione non soltanto nello sviluppo, ma anche nella produzione.

Unitamente alle tematiche in questione, durante l’intervista c’è stato modo di parlare pure delle iniziative ambientaliste di Apple è l’utilizzo della piattaforma X.