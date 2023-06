Apple Vision Pro si potrà acquistare solo su appuntamento

A quanto pare, Apple Vision Pro, quando verrà reso disponibile sul mercato, ovvero a partire dal 2024, non potrà essere acquistato “normalmente” così com’è possibile fare con qualsiasi altro dispositivo, quindi tramite le classiche metodologie in negozio oppure online, ma verrà richiesto una sorta di appuntamento agli utenti per confermare l’acquisto e spiegare all’acquirente nel dettaglio il funzionamento del dispositivo.

Apple Vision Pro: acquisto solo su appuntamento

La notizia è emersa nel corso degli ultimi giorni, tramite Mark Gurman di Bloomberg, il quale riferisce per l’appunto che negli Apple Store saranno adibiti spazi dedicati ad Apple Vision Pro, per poter provare il visore in maniera approfondita.

Gli acquirenti di Apple Vision Pro dovranno pertanto fissare un appuntamento presso gli store, seguire una presentazione specifica e attenersi a una procedura d’acquisto guidata e in presenza.

Considerando la tipologia di prodotto e tenendo altresì conto del prezzo tutt’altro contenuto dello stesso (si parte da 3.500 dollari), l’idea dell’azienda della “mela morsicata” non sembra poi essere così fuori luogo.

Inoltre, mediante l’adozione di un sistema del genere va inevitabilmente ad incrementare il valore percepito del dispositivo, senza contare che si effettua una sorta di “corso accelerato” per spiegare a coloro che intendono portare a casa il visore come poterlo sfruttare nel migliore dei modi possibili.

Questa, comunque, non è la prima volta che il colosso di Cupertino adotta un sistema del genere. È infatti bene ricordare che già in occasione del lancio del primo Apple Watch, avvenuto nel 2015, l’azienda aveva organizzato una soluzione di questo tipo.