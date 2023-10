Apple: i risultati finanziari del Q3 2023 il 2 novembre

Nelle scorse ore Apple ha comunicato che il 2 novembre prossimo presenterà i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2023. Sarà pertanto possibile conoscere i primi dettagli in merito alle vendite dei vari modelli di iPhone 15 e dei nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Apple: i risultati fiscali il 2 novembre

Il quarto trimestre fiscale include i mesi di luglio, agosto e settembre e come di consueto la conference call sui risultati finanziari consentirà di comprendere la salute finanziaria dell’azienda capitanata da Tim Cook e di carpire dettagli sugli sviluppi commerciali, elementi questi che risultano essere cruciali per investitori e analisti che hanno la possibilità di ottenere le prime informazioni sulle vendite dei prodotti da poco annunciati.

Anche se il periodo natalizio è quello più importante per Apple, così come per la maggior parte delle aziende che producono elettronica da consumo e servizi annessi, avere delle buone cifre già nelle prime settimane di vendita per un nuovo prodotto è sempre e comunque un segno positivo che le cose stanno procedendo per il giusto verso.

Da tenere presente che nel precedente trimestre fiscale, il colosso di Cupertino ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 81,8 miliardi di dollari, in calo dell’1% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,26 dollari, con un incremento del 5% rispetto a quanto verificatosi la scorsa annualità..

Inoltre, durante il trimestre di giugno è stato registrato il record assoluto nei servizi, trainato da oltre 1 miliardo di abbonamenti, e il massimo storico della base installata in ogni area geografica.