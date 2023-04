Apple Reality Pro: batteria esterna con cavo magnetico

Il visore per la realtà mista (Reality Pro o Reality One) dovrebbe essere annunciato da Apple durante la Worldwide Developers Conference 2023 del 5-9 giugno. Il noto Mark Gurman di Bloomberg ha elencato le principali funzionalità software del dispositivo e fornito alcuni dettagli sulla batteria esterna. Per rispettare le nuove regole europee è stata aggiunta una porta USB Type-C, ma non per la ricarica.

Batteria esterna con cavo magnetico

Le indiscrezioni sul visore di Apple circolano da molti mesi. Una di esse riguarda la batteria esterna. Questa scelta progettuale è stata fatta principalmente per ridurre il peso del dispositivo e garantire una comfort maggiore. Gli utenti potranno metterla in tasca, ma ci sarà un cavo di ricarica da fissare magneticamente al visore. Per evitare il distacco accidentale è previsto il bloccaggio tramite rotazione.

Come forma e dimensione ricorda il MagSafe Battery Pack. Oltre al connettore proprietario è presente una porta USB Type-C, ma servirà solo per il trasferimento dei dati. L’autonomia della batteria è circa due ore. Ciò significa che sarà necessario acquistare una seconda batteria per lunghe sessioni. Per un prodotto che costerà almeno 3.000 dollari non sembra una soluzione ottimale.

Mark Gurman ha inoltre riepilogato le principali funzionalità del visore. Sarà possibile utilizzare quasi tutte le app proprietarie sviluppate per iPad, oltre a migliaia di app di terze parti con poche modifiche, in quanto il sistema operativo xrOS condivide il codice con iOS/iPadOS.

Gli utenti troveranno nuove app per fitness, giochi, news e videoconferenze con avatar 3D. Il controllo dell’interfaccia potrà avvenire con lo sguardo (tracciamento degli occhi), comandi vocali (Siri) e tastiera esterna. Il visore potrà essere sfruttato anche come monitor esterno per un Mac.