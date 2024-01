Apple: registrati più di 2.000 brevetti nel 2023

Nel 2023 da poco trascorso, Apple ha ottenuto ben 2.536 brevetti negli Stati Uniti, superata solo da altre sei società.

Apple: 2.536 brevetti negli Stati Uniti nel 2023

La notizia emerge dalla classifica dei 50 principali assegnatari di brevetti statunitensi nel 2023 stilata da IFI Claims Patent Services, con cui viene per l’appunto fatto notare che Apple ha ottenuto 251 brevetti in più dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti nel 2023 rispetto all’annualità precedente, con un incremento dell’11%.

In generale, Apple occupa il 51° posto con 21.407 brevetti attivi, mentre Panasonic è attualmente il leader mondiale per brevetti attivi con 94.341 in totale.

Da tenere presente che i documenti depositati sui brevetti Apple mettono spesso in luce spunti interessanti nelle aree specifiche di ricerca e sviluppo dell’azienda, ma possono non essere rappresentativi di quanto verrà fatto nell’immediato. A volte, infatti, possono trascorrere anni prima che un brevetto si concretizzi e altre volte possono invece non trovare mai applicazione concreta.

Documenti recenti dell’azienda della “mela morsicata” includono progetti per iPhone e Apple Watch interamente in vetro, un tasto rimovibile per MacBook che funziona come un mouse, tecnologia di autenticazione utente per AirPods, un sensore legato all’idratazione per Apple Watch, un Mac pieghevole, sistemi di telecamere periscopiche e piedini estraibili per MacBook Pro per facilitare il raffreddamento e molto altro ancora.

Da tenere presente che il numero di brevetti concessi da Apple è stato superato da Samsung Electronics, Qualcomm, TSMC, IBM, Canon e Samsung Display.

Samsung Electronics ha nettamente superato le altre aziende leader, con 6.165 brevetti concessi. Il colosso di Cupertino si posiziona invece prima di aziende come LG, Micron, Intel, Huawei, Toyota, Google, Microsoft, BOE e Amazon.