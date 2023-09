Apple: un brevetto illustra un iMac pieghevole

Apple non ha ancora fatto il suo ingresso nel segmento dei pieghevoli, sebbene abbia più volte sfiorato l’idea di realizzare iPad, iPhone e altri suoi dispositivi nel suddetto formato, mediante la stesura di appositi brevetti. Il momento propizio, a quanto pare, non è ancora giunto, ma un ulteriore brevetto diffuso nelle scorse ore indica il sempre maggiore interesse del gruppo per questo genere di prodotti.

Apple brevetta un iMac con un pannello di vetro pieghevole

L’ultimo brevetto individuato da Patently Apple, infatti, descrive un iMac che utilizza un pannello di vetro pieghevole nella parte inferiore, restituendo come risultato ultimo un computer dall’aspetto estremamente elegante e altamente funzionale.

Andando più in dettaglio, l’intera parte anteriore del dispositivo risulta essere costituita da un pannello in vetro che si piega nella porzione inferiore, andando a creare una sorta di aspetto desktop continuo.

Una tastiera e un trackpad possono eventualmente esse estratti da dietro il dispositivo, da un supporto posteriore che sostiene il computer, risultando quindi posizionati sulla parte anteriore pieghevole posta sulla scrivania.

In merito all’utilità della parte pieghevole, il colosso di Cupertino spiega che innanzitutto essa consente all’iMac di occupare meno spazio sulla scrivania quando è piegato. Inoltre, può essere usata per regolare l’angolo dello schermo e potrebbe persino rendere più semplice spostare il computer in giro per la casa o per l’ufficio, pur non trattandosi di un device portatile, in quanto non dotato di batteria.

Consultando il brevetto, però, emergono anche delle criticità, come la possibilità piuttosto limitata di regolare lo schermo in virtù dell’impossibilità di poggiare il dispositivo su un rialzo o su un braccio con attacco VESA.