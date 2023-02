iPhone: Apple pensa a un modello pieghevole con bordi touch

È ormai da tempo che si discute a più riprese del fatto che Apple voglia entrare a far parer del segmento dei pieghevoli rendendo disponibile un proprio device di questo tipo e addirittura lo sostiene pure la concorrenza. Tra le ipotesi accreditate vi è quella relativa al lancio di un iPhone e il brevetto emerso nel corso delle ultime ore potrebbe essere una palese conferma.

iPhone pieghevole e con bordi sensibili al tocco

Infatti, nelle scorse ore è emerso un brevetto recentemente depositato dal gruppo di Cupertino e intitolato “Electronic Devices With Display And Touch Sensor Structures”, il quale sembra innanzitutto suggerire la futura esistenza del primo iPhone pieghevole e soprattutto che questo sarà dotato di bordi sensibili al tocco, al fine di poter sfruttare l’interfaccia anche quando il dispositivo è piegato.

Andando più nello specifico, lo smartphone descritto da Apple è dotato di un involucro del telaio all’interno del quale trovano spazio i circuiti di controllo, le batterie e vari altri componenti.

L’involucro ha pareti che possono includere parti sia opache che trasparenti, composte da materiali come plastica opaca, metallo, fibra composita e ceramica.

Sebbene i bordi possano apparentemente risultare simili a quelli di un normale iPhone, il dispositivo pieghevole descritto in questo brevetto va però ad offrire controlli touch.

La nuova tecnologia descritta potrebbe andare a sostituire i pulsanti fisici dello smartphone, per cui non è da escludere che in un futuro più o meno prossimo si possa assistere pure al lancio del primo “melafonino” totalmente privo di tasti fisici.