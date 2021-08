Anche Apple sceglie di rimandare il rientro in ufficio al 2022

Nel mese di giugno, il CEO Tim Cook ha chiesto ai dipendenti di farsi trovare pronti per un parziale rientro in ufficio, tre giorni a settimana. Una pretesa rivelatasi poi eccessivamente ottimista, considerando l'andamento della crisi sanitaria globale, tanto da spingere Apple a rimandare la scadenza al mese di ottobre. A quanto pare, il gruppo di Cupertino avrebbe deciso di posticiparla nuovamente.

A riportarlo è la redazione di Bloomberg, dopo aver consultato una nota circolata tra i dipendenti della mela morsicata, firmata da Deirdre O'Brien (Senior Vice President, Retail+People): l'appuntamento con la scrivania dell'ufficio slitta al gennaio 2022. Ne riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta.

Sono consapevole ci siano sentimenti di frustrazione per il fatto che la pandemia non è ancora alle nostre spalle. Per molti colleghi in tutto il mondo, questo periodo è stato fonte di grandi tragedie, sofferenze e dolore. Per favore, sappiate che siamo tutti qui per supportarci l'un l'altro e per sostenerci in un momento tanto difficile.