Apple, cosa è successo al Secure Enclave?

Apple ha pubblicato un documento (pdf) nel quale rivela una particolare modifica alla sicurezza dei propri device, creando in realtà una lunga serie di interrogativi sia attorno alla natura di questo cambiamento, sia in relazione alla tempistica della stessa.

La scoperta è del ricercatore Andrew Pantyukhin, secondo il quale a monte della novità deve giocoforza esserci una qualche ragione sufficientemente seria per un intervento di questo tipo da Cupertino: di fatto è come se dall’autunno 2020 i prodotti avessero avuto un nuovo chip rispetto a quello precedentemente disponibile, il tutto per motivi non dichiarati, ma presumibili.

Apparently, there was a security reason serious enough to change the production of all A12 and A13 devices in the fall of 2020.

Also, TIL, the secure enclave in iPhones *does not* include key storage 🤯 So many questions!https://t.co/66Hk8p42U2 pic.twitter.com/X52Q4qiGxj

— Andrew Pantyukhin (@pandrewhk) April 11, 2021