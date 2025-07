VPN, 1 TB in cloud, protezione anti-malware e molto altro: solo con NordVPN Ultimate

È il momento giusto per attivare NordVPN Ultimate, la versione più completa del servizio, noto da tempo per essere il punto di riferimento del settore della VPN. Con questo piano, infatti, è possibile accedere a un bundle di servizi che include, oltre alla VPN illimitata, anche la protezione anti-malware, il sistema per bloccare pubblicità e tracker, il password manager e 1 TB in cloud.

Il costo è di 6,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. In alternativa, è sempre possibile puntare sulla sola VPN, che costa 3,39 euro al mese.

Cosa include NordVPN Ultimate

Con NordVPN Ultimate è possibile accedere a un bundle che comprende:

la VPN illimitata con la protezione della crittografia e la possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese in modo da evitare blocchi geografici; il servizio applica una politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento; la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea

NordVPN Ultimate è, quindi, la soluzione completa per accedere a Internet in modo sicuro e senza tracciamenti, sfruttando più servizi per proteggere i propri dati e per navigare in sicurezza. Il costo è di 6,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. L’offerta è disponibile di seguito.