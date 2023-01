Apple Security Keys per iOS, iPadOS e macOS Ventura

Apple ha rilasciato iOS 16.3, iPadOS 16.3 e macOS Ventura 13.2. I tre sistemi operativi condividono un’importante funzionalità per la protezione dell’account. Security Keys for Apple ID permette di utilizzare una chiave di sicurezza hardware come secondo fattore di autenticazione. Le novità maggiori sono per iOS, tra cui il supporto per HomePod (seconda generazione) e l’attivazione del sensore nascosto di HomePod mini.

Security Keys for Apple ID

La funzionalità Security Keys for Apple ID era stata annunciata all’inizio di dicembre 2022. È opzionale, ma è fortemente consigliata la sua attivazione per proteggere meglio l’account. Ciò avviene attraverso le impostazioni di sicurezza di iOS, iPadOS e macOS Ventura relative all’autenticazione in due fattori.

La chiave hardware rappresenta il secondo fattore di autenticazione, quindi elimina anche il rischio di eventuali intercettazioni del codice a sei cifre. Sul mercato ci sono diverse chiavi hardware, la maggioranza delle quali hanno un connettore USB. Apple consiglia di acquistare la YubiKey 5C NFC con chip NFC e USB Type-C oppure la Yubikey 5Ci con USB Type-C e Lightning.

Anche se non specificato nel changelog, alcuni utenti hanno segnalato la disponibilità in altri paesi della funzionalità Advanced Data Protection for iCloud che protegge con la crittografia end-to-end 23 tipi di dati caricati sul cloud. iOS 16.3 e iPad OS 16.3 supportano il nuovo HomePod e attivano il sensore di temperatura e umidità del piccolo HomePod mini. Gli aggiornamenti includono diversi bug fix e le patch per 13 vulnerabilità.

Il supporto per Security Keys for Apple ID è anche la principale novità di macOS 13.2 Ventura, oltre alle patch per 26 vulnerabilità. Apple ha inoltre rilasciato watchOS 9.3 e tvOS 16.3.

