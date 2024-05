Apple Studio Display: la nuova offerta Amazon vale il MINIMO STORICO (-200€)

La tua postazione è pronta a fare un impressionante salto di qualità grazie al bellissimo Apple Studio Display: questo imponente ed elegante monitor da 27 pollici con display Retina 5K può essere tuo su Amazon con uno sconto di 200 euro sul prezzo consigliato. Inoltre, puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero presso Amazon stessa.

Apple Studio Display: un monitor sensazionale anche su Windows

Apple Studio Display ti farà brillare gli occhi con il suo pannello Retina 5K da 27 pollici con una luminosità di 600 nit, 1 miliardo di colori e l’ampia gamma cromatica P3 che contraddistingue gli schermi della mela morsicata. Include una videocamera da 12 MP con ultra-grandangolo e funzionalità di Inquadratura automatica per le tue videochiamate, supportate da tre microfoni di qualità professionale disposti in array.

Sistema audio che è completato da sei altoparlanti che offrono un audio spaziale, dandoti un’esperienza audiovisiva sensazionale se vuoi usarlo anche per i giochi o i contenuti multimediali. Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di una porta Thunderbolt 3 e tre porte USB-C, che consentono una facile connessione di vari dispositivi. Proprio tramite la porta Thunderbolt è in grado di fornire fino a 96W di potenza in uscita, permettendoti di caricare il tuo MacBook.

Apple Studio Display nasce per accompagnare alla perfezione il tuo Mac Studio, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro e Mac Mini, ma puoi usarlo anche con sistemi Windows 10 e Windows 11, assicurandoti che il PC sia in grado di supportare fino alla risoluzione 5K che è caratteristica primaria di questo display.

Oggi puoi acquistarlo al minimo storico assoluto su Amazon con uno sconto di 200 euro: anche a rate. Pensaci.