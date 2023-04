Apple svela il numero di utenti degli App Store

La Commissione europea ha pubblicato i nomi delle piattaforme di grandi dimensioni e dei motori di ricerca che dovranno rispettare gli obblighi del Digital Services Act. In ottemperanza all’articolo 24, comma 2 della legge sui servizi digitali, Apple ha svelato il numero di utenti per ogni App Store, oltre a quelli di un servizio in abbonamento.

Oltre 130 milioni di utenti in Europa

Il Digital Services Act prevede una serie di obblighi per tutte le piattaforme online, ma quelle di grandi dimensioni (oltre 45 milioni di utenti attivi mensili) devono rispettare obblighi aggiuntivi. Entro il 17 febbraio, le varie aziende hanno comunicato i dati alla Commissione europea che ha quindi pubblicato l’elenco completo.

Apple ha svelato però il numero di utenti di ogni App Store, Apple Books e il numero di abbonati a Podcasts:

iOS App Store: 101 milioni

iPadOS App Store: 23 milioni

macOS App Store: 6 milioni

tvOS App Store: 1 milioni

watchOS App Store: meno di 1 milione

Apple Books: meno di 1 milione

Abbonati a Podcasts: meno di 1 milione

Il numero è stato calcolato come media del periodo di sei mesi fino al 31 gennaio 2023. Il dato dovrà essere comunicato ogni sei mesi. Apple sottolinea che considera ogni App Store come piattaforma online distinta. Solo lo store di iOS supera i 45 milioni di utenti attivi al mese, quindi è una piattaforma di grandi dimensioni.

Tuttavia, l’azienda di Cupertino applicherà le regole del Digital Services Act a tutti gli store, oltre che ai servizi Books e Podcasts, in quanto gli obiettivi del DSA sono in linea con quelli di Apple di proteggere i consumatori da contenuti illegali. L’azienda californiana ha invece criticato il Digital Markets Act (Legge sui mercati digitali), in quanto prevede l’obbligo di consentire l’uso di sistemi di pagamento alternativi, l’installazione di altri app store e il sideloading delle app.