Apple: svelate le capacità delle batterie degli iPhone 16

Gli iPhone 16 di Apple, che da oggi sono ufficialmente disponibili sul mercato, portano in dote significativi miglioramenti nella durata della batteria. A tal riguardo, nuovi dati regolatori provenienti dall’agenzia brasiliana Anatel, rivelano esattamente quanto sia aumentata la capacità della batteria rispetto alla precedente gamma iPhone 15.

Apple: ecco capacità e prestazioni delle batterie degli iPhone 16

L’ingresso in scena dei nuovi chip A18 e A18 Pro ha permesso di incrementare l’efficienza energetica degli smartphone, offrendo agli utenti una durata ancora maggiore, in special modo per quel che riguarda i modelli Pro e Pro Max.

Di seguito è disponibile un confronto sulla capacità tra le batterie della nuova gamma di smartphone Apple e quella precedente.

iPhone 16: 3.561 mAh, con un aumento del 6,3%;

3.561 mAh, con un aumento del 6,3%; iPhone 16 Plus: 4.674 mAh, un incremento del 6,6%;

4.674 mAh, un incremento del 6,6%; iPhone 16 Pro: 3.582 mAh, che registra il miglioramento più significativo con un +9,4%;

3.582 mAh, che registra il miglioramento più significativo con un +9,4%; iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh, con un aumento del 6%.

Di seguito, invece, è riportata una panoramica delle prestazioni in termini di durata per la riproduzione video, streaming e audio.

iPhone 16: 22 ore di riproduzione video, 18 ore di streaming, 80 ore di riproduzione audio.

22 ore di riproduzione video, 18 ore di streaming, 80 ore di riproduzione audio. iPhone 16 Plus: 27 ore di video, 24 ore di streaming, 100 ore di audio.

27 ore di video, 24 ore di streaming, 100 ore di audio. iPhone 16 Pro: 27 ore di video, 22 ore di streaming, 85 ore di audio.

27 ore di video, 22 ore di streaming, 85 ore di audio. iPhone 16 Pro Max: 33 ore di video, 29 ore di streaming, 105 ore di audio.

Oltre all’aumento delle capacità delle batterie, Apple ha introdotto anche miglioramenti significativi per quel che riguarda la velocità di ricarica. Tutti i nuovi smartphone, infatti, supportano la ricarica MagSafe più rapida a 25W, ma è necessario un caricatore di ultima generazione per sfruttarla. Se collegati mediante USB-C, invece, gli smartphone possono ricaricare fino a 45W.