Apple TV+: 7 giorni gratis e un’estate piena di cinema, ovunque lo desideri

Se l’idea di un’estate sotto l’ombrellone ti fa venire in mente solo relax e bibite fresche, sappi che c’è un’altra cosa che può trasformare le tue giornate: i film di Apple TV+. Oggi puoi iniziare la prova gratuita per 7 giorni, che se lo vorrai si rinnoverà a 9,99€ al mese.

Con il suo catalogo sempre aggiornato, ti basterà un clic per trasformare una giornata torrida in un mini-festival del cinema, tutto dal tuo smartphone o tablet. Non perdere l’occasione e avvia la prova gratuita di 7 giorni oggi stesso.

I film da non perdere su Apple TV+ quest’estate

Tetris

Chi l’ha detto che i mattoncini sono solo un gioco? Questo film ripercorre la vera storia dell’iconico videogame, tra colpi di scena, affari internazionali e un pizzico di nostalgia anni ’80;

Un musical dolcissimo e coinvolgente che racconta il potere della musica nel trasformare le vite. Perfetto per un pomeriggio in cui cerchi un mix di emozioni e voglia di ballare;

Con Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore più famoso della storia, questo kolossal ti farà sentire come a Cannes… ma in costume e con i piedi nella sabbia;

Non dimenticare le anteprime esclusive e i documentari mozzafiato che Apple TV+ propone ogni mese: dai viaggi spaziali agli approfondimenti musicali, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e amare. Iniziare la prova gratuita è davvero facilissimo: se non l’hai mai provato, puoi approfittare dei 7 giorni gratis di prova. Ti basta un tap e la tua estate sarà un’esplosione di storie indimenticabili. Non lasciarti scappare questa scorpacciata di cinema e serie originali: accedi ad Apple TV+ e vivi la tua estate come se fossi sempre al cinema… ma in infradito.