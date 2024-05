Apple TV+ è gratis per 3 mesi con questa nuova promo

Apple TV+ sta registrando l’arrivo di tanti nuovi contenuti in questi ultimi mesi: la piattaforma di streaming di Apple è oggi un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dell’intrattenimento, con tante produzioni esclusive molto interessanti a disposizione degli utenti.

Con la nuova promozione in corso, è ora possibile accedere gratis per 3 mesi ad Apple TV+. La promozione è semplice: chi acquista un prodotto Apple compatibile potrà riscattare la promozione direttamente tramite l’app del servizio.

In alternativa, è sempre possibile accedere ad Apple TV+ con la prova gratuita di 7 giorni. Per tutti i dettagli in merito alle promozioni in corso è possibibile seguire il link qui di sotto.

Apple TV+ è gratis, ecco come

Per richiedere la promozione in corso, è necessario acquistare un dispositivo Apple compatibile appartenente alla gamma:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo acquistato deve essere nuovo (non può essere, quindi, un prodotto ricondizionato) e deve essere commercializzato da un rivenditore autorizzato da Apple Italia. Una volta acquistato il dispositivo, sarà necessario attivarlo e aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile. A questo punto, sarà sufficiente accedere all’app di Apple TV+ per richiedere la promozione.

L’offerta è semplice: gli utenti possono accedere al servizio per 3 mesi a costo zero. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, senza alcun vincolo per l’utente che potrà interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Da notare anche la possibilità di richiedere, in alternativa, 7 giorni di prova gratuita.

Con un abbonamento gratuito ad Apple TV+ è possibile accedere a tutto il catalogo, senza alcuna limitazione, con tutti i film e le serie TV disponibili. Per i dettagli completi basta seguire il link qui di sotto.