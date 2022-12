Apple TV+: potrebbe arrivare un'app per Android

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, nei piani di Apple dovrebbe esserci il lancio di un’app per smartphone e tablet Android per Apple TV+, in grado di offrire agli utenti che sfruttando i dispositivi basati sulla piattaforma mobile del “robottino verde” la possibilità di accedere in maniera inedita e migliore ai servizi di streaming video del gruppo di Cupertino, i quali sono attualmente costretti a dover agire da Web, non avendo una soluzione dedicata disponibile.

Apple TV+: in test un’app per device mobile Android

Sia ben chiaro, non si tratta di un’informazione diffusa da Apple, motivo per cui potrebbe pure rivelarsi inesatta, ma considerando che la fonte della notizia è l’account Twitter ShrimpApplePro, che già in passato si è rivelato particolarmente affidabile per altre previsioni, la cosa risulta essere sicuramente più vicina alla realtà che alla fantasia.

exclusive

Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022

Andando più nello specifico, viene riferito che Apple starebbe testando una versione preliminare dell’app Apple TV per Android al cui lancio non dovrebbe mancare molto, anche se non viene fornita una data esatta.

Allo stato attuale delle cose, nell’ecosistema Android l’app Apple TV è limitata solo ai dispositivi basati su Android TV, comprese Chromecast e Google TV, ma sugli smartphone non si è ancora visto nulla di simile.

Da tenere presente che in passato Apple ha già compiuto un passo simile, rendendo disponibile per gli utenti Android l’app per Apple Music che in precedenza, invece, risultava fruibile solo via Web. Il lancio di una soluzione ad hoc pure per Apple TV potrebbe quindi avere abbastanza senso.

