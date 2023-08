Apple Vision Pro: 1 TB di spazio d'archiviazione

Apple Vision Pro, il visore a cui il colosso di Cupertino ha tolto i veli in occasione della WWDC di giugno scorso, potrebbe disporre di uno spazio d’archiviazione per app, contenuti multimediali e progetti pari a 1 TB e non è escluso che possano essere commercializzate versioni con capienza ancora superiore.

Apple Vision Pro con 1 TB di storage

La notizia in questione, è tuttavia bene tenerlo presente, non rappresenta un dato ufficiale, ma è un’indiscrezione che è stata diffusa da un autorevole sito francese che ha ottenuto informazioni da uno sviluppatore che pare abbia avuto modo di testare Apple Vision Pro.

Il quantitativo di memoria in questione sarebbe quindi quello delle unità di Apple Vision Pro che sono state messe a disposizione di alcuni sviluppatori che stanno realizzando le prime app destinate al dispositivo.

Come anticipato, però, non è da escludere l’arrivo di unità con capienza ancora superiore, analogamente a quanto già accade con iPhone, iPad e MacBook, permettendo pertanto agli utenti di scegliere vari tagli di memoria.

Da tenere presente che il processore M2 di Apple usato anche sul visore viene attualmente offerto sul MacBook Air con un massimo di 2 TB di spazio d’archiviazione. Unitamente al suddetto processore, il dispositivo potrà contare su un nuovo chip a bassa latenza chiamato R1 capace di interpretare tutti i segnali dell’array di 12 videocamere, 6 microfoni 5 sensori.

Ricordiamo che l’azienda capitanata da Tim Cook ha confermato che il visore verrà venduto con prezzi a partire da 3500 dollari e sarà dotato di una batteria capace di assicurare fino a 2 ore di funzionamento.