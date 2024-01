Apple Vision Pro: 2,5 ore di video 2D con battery pack

In aggiunta alla comunicazione della data di lancio di Apple Vision Pro, il colosso di Cupertino ha rivelato che la batteria esterna del suo visore è in grado di supportare fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D, vale a dire mezz’ora in più di quanto offra in uso generale con una singola carica.

Apple Vision Pro: 2,5 ore di riproduzione video 2D con batteria esterna

Apple ha infatti aggiornato silenziosamente la pagina Web relativa al suo visore inserendo alcuni dettagli extra, andando a dettagliare la possibilità di sostenere fino a 2,5 ore di riproduzione video con batteria esterna sulla base di test “in combinazione con un ambiente, utilizzando contenuti di film 2D acquistati dall’app Apple TV”. Gli ambienti consentono agli utenti di trasformare lo spazio che li circonda e gli ambienti cinematografici possono trasformare una stanza in un cinema personale.

Da tenere presente che questa è la prima volta in assoluto che Apple fornisce informazioni sul fatto che il battery pack esterno di Apple Vision Pro è ottimizzato per funzionare più a lungo quando si guardano contenuti video 2D. In precedenza, invece, l’azienda asseriva semplicemente che la batteria aveva una durata pari a 2 ore con una singola carica.

Da tenere altresì a mente che sempre in precedenza il gruppo capitanato da Tim Cook aveva fatto sapere che il suo visore sarebbe potuto essere utilizzato per un lasso di tempo indeterminato andando a collegare la batteria a una fonte di alimentazione esterna, ma ora questo dettaglio è stato rimosso dalla pagina del prodotto.