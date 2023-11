Apple Vision Pro: 400 mila unità al lancio

Per la fase di lancio di Apple Vision Pro, che è prevista entro marzo dell’anno venturo, pare sia stata stimata la spedizione di circa 400 mila unità del visore per la realtà aumentata del colosso di Cupertino. Questo scenario, decisamente ottimistico, è stato riportato nelle scorse ore dal sito cinese Jiemian Network Technology.

Apple Vision Pro: stimata la spedizione di 400.000 unità al lancio

Considerando il fatto che molti analisti hanno indicato praticamente da sempre Apple Vision Pro come un prodotto a basso volume e non semplice da vendere, anche in virtù del suo prezzo non alla portata di chiunque (si parte da 3.499 dollari), si tratta di una prospettiva decisamente entusiasmante, per Apple, e che a quanto pare potrebbe far diventare il visore un concreto motore di crescita per le entrate del gruppo capitanato da Tim Cook, al pari di altri prodotti di spicco della “mela morsicata”.

Considerando che inizialmente Apple Visio Pro sarà disponibile solo negli Stati Uniti e solo mediante un sistema di appuntamenti, 400 mila unità sono un quantitativo davvero impressionante. Ma non finisce qui: il sito Jiemian stima che il Vision Pro possa addirittura raggiungere 1 milione di spedizioni nel corso di tutto il 2024 e ben 10 milioni di unità spedite entro il 2026.

Il rapporto va altresì a fare una stima dei costi dei componenti e della manodopera necessaria alla realizzazione del visore, corrispondente a circa 1.700 dollari. Inoltre, circa il 60% dei componenti sarebbe di produzione cinese: schede PCB di Pengding Holdings, batterie della Desai e moduli di regolazione elettrica IPD di Zhaowei Electromechanical. La Luxshare dovrebbe essere l’unico assemblatore di Apple Vision Pro.