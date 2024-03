Apple Vision Pro: ancora problemi di marchio in Cina

Dopo le vicende risalenti a giugno scorso, Apple potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare nuovamente problemi legati al marchio in Cina con Huawei per quel che riguarda Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro: potrebbero esserci ancora problemi con Huawei

Il gigante tecnologico cinese Huawei ha registrato il marchio “Vision Pro” in Cina nel 2021. Questa registrazione comprende una vasta gamma di beni e servizi, tra cui cuffie per la realtà virtuale e display video indossabili, garantendo di fatto all’azienda i diritti esclusivi sul nome in questione in Cina fino a novembre 2031.

Secondo la Chinese National Intellectual Property Administration (CNIPA), la domanda di Apple per i diritti di marchio su “Vision Pro” è attualmente in uno stato di “rifiuto di riesaminare”. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha fatto domanda per il marchio “Apple Vision Pro” a giugno 2023 e questa è ancora in fase di esame, il che lascia del tutto incerta la strategia di branding dell’azienda per il prodotto in Cina.

Da tenere presente che il primo approccio di Huawei con degli occhiali smart è arrivato con l’introduzione di “Vision Glass” a dicembre 2022, espandendo il suo portafoglio sotto il marchio Vision, che include anche una gamma di schermi smart TV.

Inoltre, dopo lancio del visore della “mela morsicata” avvenuto negli Stati Uniti a febbraio dell’anno corrente, è iniziata a circolare la voce secondo cui Huawei si starebbe preparando a lanciare sul mercato un device con caratteristiche analoghe, qualitativamente simile, ma più leggero ed economico, presentando altresì differenze tecniche e per quel che concerne l’esperienza d’uso.