Apple Vision Pro: cancellato il visore più economico

Stando a quanto riferito nelle scorse ore dall’analista Ming-Chi Kuo, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di annullare i piani per produrre una versione più economica di Apple Vision Pro in merito a cui, nei mesi addietro, si era vociferato più volte.

Apple Vision Pro: niente versione economica in arrivo

In precedenza, infatti, è stato riferito che l’azienda della “mela morsicata” avrebbe in cantiere anche il lancio di un visore con un prezzo più vicino a quello di un iPhone e con caratteristiche hardware meno esclusive, come display interni a bassa risoluzione e materiali per la costruzione più economici, destinato non solo agli sviluppatori, ma ad un’utenza più su larga scala.

L’analista non ha fornito una ragione esatta in base alla quale Apple potrebbe aver deciso di mettere fine al progetto del suo visore “low-cost”, ma afferma che a meno che l’azienda non vada a ridurre in maniera significativa i costi, una crescita importante delle spedizioni di Apple Vision Pro potrebbe non verificarsi nel 2025.

Ming-Chi Kuo prevede che Apple spedirà da 400.000 a 600.000 visori nel 2024 e asserisce che, nonostante fornirà un’esperienza eccellente, potrebbe essere necessario più tempo di quanto il mercato si aspetta per poter prendere il ruolo di futuro prodotto di punta dell’azienda.

Si prevede poi che una versione di seconda generazione di Apple Vision Pro possa entrare nella fase di produzione di massa entro la prima metà del 2027 e l’analista riferisce che è probabile che non ci siano aggiornamenti hardware per il visore di prima generazione sino a quel momento.