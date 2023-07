Apple Vision Pro: c'è una divisione AR dedicata

Per poter gestire al meglio gli sviluppi futuri dell’ecosistema dedicato ad Apple Vision Pro e alla realtà aumentata, Apple avrebbe messo in piedi una divisione ad hoc all’interno dell’azienda. A riferirlo è stato Mark Gurman di Bloomberg nel corso delle ultime ore, con la sua consueta newsletter “Power On”.

Apple Vision Pro: divisione dedicata

Andando più in dettaglio, il giornalista afferma che la divisione in questione sia stata denominata Vision Products Group o VPG. Doveva essere integrata in altre divisioni al momento del lancio di Vision Pro, ma Apple ha scelto di mantenerla attiva.

In realtà esisterebbe dal 2015 come Technology Development Group o TDG, ma è stata rinominata di recente per riflettere ciò che il gruppo gestirà nei prossimi anni.

Si tratterebbe di una divisione autosufficiente all’intero di Apple, discostandosi dal modo in cui Steve Jobs gestiva l’azienda, il quale aveva per l’appunto eliminato la consueta struttura di sviluppo per divisioni. Apple, infatti, non ha divisioni dedicate per lo sviluppo di iPhone e iPad, ma dispone di team più ampi che si occupano della gestione di diverse parti dello sviluppo per tutti i prodotti, ma con il Vision Products Group lo scenario è diverso.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Mark Gurman al riguardo.

Il gruppo non dipende dall’ingegneria software e hardware principale di Apple e da altri dipartimenti. Ha le proprie versioni di quei team, che riferiscono a Rockwell, oltre a quelli per la strategia, la visione artificiale, i contenuti, lo sviluppo di app e il progetto di gestione.

Tuttavia, la divisione è ancora collegata al resto di Apple e funzionerà in tandem con altri segmenti dell’azienda. Funziona con i team di progettazione e e operazioni supervisionati da Jeff Williams, chief operating officer di Apple, e l’unità di chip guidata da Johny Srouji, che produce processori M2 e R1. Si basa anche su framework e altri elementi costitutivi creati per iOS e macOS del gruppo di Craig Federighi, che è anche responsabile di alcuni degli strumenti di sviluppo del visore. Inoltre, riceve una mano dall’organizzazione hardware principale.