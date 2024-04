Apple Vision Pro: il secondo modello si farà attendere

Apple Vision Pro è stato lanciato ufficialmente sul mercato a inizio 2024, ma per il momento è disponibile solo negli Stati Uniti e non è ancora chiaro quando lo sarà anche in altri paesi, sebbene il colosso di Cupertino abbia assicurato che ciò accadrà entro l’anno. Ciononostante si parla già del secondo modello, ma a quanto pare ci sarà parecchio da attendere, visto e considerato che non sarà rilasciato prima della fine del 2026.

Apple Vision Pro: il secondo modello non prima della fine del 2026

A riferire lo scenario è stato l’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”, affermando che la roadmap di Apple Vision Pro non prevede attualmente un modello di seconda generazione, almeno fino alla fine del 2026, appunto.

Secondo le fonti di Mark Gurman, Apple sta ancora cercando di trovare un modo per portare sul mercato una versione più economica prima dell’arrivo di un secondo modello standard, anche se al momento l’azienda non è riuscita ancora a trovare il sistema per ridurre i costi.

Da notare che a febbraio scorso l’analista Ming-Chi Kuo aveva dichiarato di ritenere che nuovi modelli di Apple Vision Pro con modifiche significative alle specifiche potrebbero non entrare in produzione di massa fino al 2027.

A tutto ciò va poi sommato il fatto che dopo l’entusiasmo iniziale, gli utenti sembrano mostrare molto meno interesse nei confronti dell’attuale Apple Vision Pro, cosa che potrebbe incidere sulle tempistiche dell’arrivo di una seconda generazione, visto che l’azienda capitanata da Tim Cook potrebbe voler lavorare sul cercare di porre rimedio alla cosa, lavorando sui punti deboli dell’attuale dispositivo.