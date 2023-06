Apple Vision Pro: novità prima del lancio

Apple ha annunciato il visore Vision Pro durante la WWDC 2023, ma il lancio sul mercato è previsto all’inizio del 2024 (negli Stati Uniti). Come ha scoperto il noto Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino è ora impegnata nelle varie ottimizzazioni hardware e software per fornire agli utenti un dispositivo quasi perfetto. Nel frattempo procede il lavoro di sviluppo per altri prodotti (iPhone 15, iPad e Mac).

Apple Vision Pro: miglioramenti in corso

In base alle fonti di Gurman, la priorità di Apple è il software. Il successo dei suoi prodotti è dovuto principalmente alla qualità del sistema operativo e delle applicazioni. Sul visore è installato visionOS, la cui interfaccia è quasi completa, ma sono necessari alcuni miglioramenti, soprattutto per le funzionalità “in-air typing” e EyeSight. Gli ingegneri di Apple sono inoltre impegnati nel porting delle app iOS e iPadOS. Il nuovo SDK consentirà invece di realizzare app di terze parti.

Apple deve anche migliorare il comfort durante l’uso prolungato del Vision Pro. Molte persone hanno notato un peso eccessivo dopo circa due ore. L’azienda di Cupertino ha quindi realizzato una fascia superiore, collegata in orizzontale a quella principale, che probabilmente sarà disponibile come accessorio.

All’interno degli store verrà allestito uno spazio dimostrativo per consentire ai potenziali acquirenti di provare il visore e scegliere le corrette dimensioni delle fasce. È previsto inoltre lo sviluppo di un’app che consentirà di effettuare la scansione del volto (funzionalità utile soprattutto per gli acquisti online).

Il Vision Pro arriverà sul mercato entro maggio 2024. Apple ha già avviato lo sviluppo della seconda generazione che offrirà nuove funzionalità, tra cui la visualizzazione di più schermi desktop quando il Mac è collegato al visore in wireless e le videoconferenze di gruppo in FaceTime con gli avatar Personas. L’arrivo sul mercato è previsto nel 2025.

Gurman ha infine riepilogato i nuovi prodotti che verranno annunciati tra fine 2023 e inizio 2024: serie iPhone 15, due Watch Series 9 e versione aggiornata di Watch Ultra, iPad Air, iPad Pro con schermi OLED, MacBook Air, MacBook Pro da 13 pollici con chip M3, MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3 Pro e M3 Max, iMac da 24 pollici e forse un iMac da 30 pollici.