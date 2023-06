Apple Vision Pro: più confortevole con una seconda fascia

Nel progettare Apple Vision Pro, il colosso di Cupertino ha tenuto conto del fattore peso, visto e considerato che si tratta di un dispositivo destinato a restare sulla testa degli utenti che lo indossano per svariate ore. Considerando però l’hardware che lo compone, la leggerezza del visore arriva fino a un certo punto e proprio per questo Apple ha ben pensato di integrare una fascia superiore.

Apple Vision Pro: fascia superiore per maggiore comfort

A sottolineare questo aspetto è stata la redazione di Mac Rumors. Il modello indossato da Dan Barbera della nota testata, il quale ha avuto modo di provare il visore in occasione degli incontri con gli sviluppatori durante la WWDC 2023, infatti, dispone di una fascia superiore che probabilmente era sfuggita ai più in fase di presentazione.

Oltre alla fascia regolabile da sistemare appena sopra la nuca, dunque, Apple he ha prevista una seconda da far passare sopra la testa che nelle clip di presentazione non è stata vista molte volte, probabilmente perché non resa disponibile di serie, ma offerta tra gli accessori.

Per il momento, però, questa seconda fascia non è stata ancora menzionata da Apple e neppure è stato comunicato quale sarà il corredo di accessori annesso alla confezione di vendita di Apple Vision Pro e quali, invece, saranno quelli che si potranno eventualmente acquistare in via separata.

Ad ogni modo, a detta di Dan Barbera, la seconda fascia riduce di gran lunga la sensazione, data dal visore di Apple, di avere qualcosa in testa, senza contare che molto probabilmente sia in grado di offrire una migliore stabilità.