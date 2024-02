Apple Vision Pro: puoi completare l'acquisto anche dall'Italia con questo trucco

Esattamente 10 giorni fa ha fatto il suo debutto ufficiale Apple Vision Pro, visore per realtà aumentata, mista e virtuale della casa di Cupertino. Come accade spesso e volentieri con i nuovi prodotti Apple, l’attenzione mediatica è tutta per la novità tech più eclatante degli ultimi anni.

Al momento però il nuovo Apple Vision Pro non è disponibile qui in Italia ma solo negli Stati Uniti. Come fare dunque per acquistarne uno? La soluzione più semplice è usare una VPN, il servizio che consente di simulare una connessione Internet da un altro Paese, in questo caso gli USA.

Come acquistare Apple Vision Pro dall’Italia con una VPN

Per acquistare Apple Vision Pro dall’Italia occorre attivare una VPN, scegliere un IP statunitense e cambiare il Paese dell’ID Apple dall’Italia agli Stati Uniti.

Una volta attivata la VPN e importato l’IP statunitense, è necessario sostituire l’Italia come Paese dell’ID Apple scegliendo gli Stati Uniti d’America. Per farlo, apri l’app Impostazioni, tocca il nome del tuo profilo, seleziona File multimediali e acquisti e fai tap su Visualizza account. Dopodiché, pigia su Paese/regione, scegli Cambi Paese o regione, quindi seleziona il nuovo Paese che intendi usare e accetta i termini di utilizzo. Fatto anche questo, seleziona un metodo di pagamento e inserisci le informazioni di pagamento ad esso associate.

Adesso, simulando una connessione dagli Stati Uniti, puoi collegarti al sito della Apple e completare l’acquisto di Apple Vision Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.