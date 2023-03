Apple: visore AR/VR con Continuity, c'è il brevetto

Il visore AR/VR di Apple – il quale, stando alle più recenti voci di corridoio, dovrebbe fare finalmente per la prima volta capolino sul mercato proprio quest’anno, in occasione della WWDC che si terrà a giugno – potrebbe essere in grado di sfruttare la funzione Continuity, consentendo quindi a chi lo indossa di passare dal mondo reale a quello virtuale e viceversa senza alcuna interruzione.

Apple: funzione Continuity sul visore

La feature in questione viene descritta in un recente brevetto depositato da Apple e pubblicato dall’European Patent Office denominato Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, l’abstract del brevetto, da cui si evincono chiaramente quelle che sono le intenzioni del colosso di Cupertino.

Le implementazioni di questa tecnologia forniscono il trasferimento continuo della modifica e/o del controllo tra vari dispositivi in un sistema di realtà estesa. Il sistema di realtà estesa include almeno un dispositivo in grado di determinare le posizioni degli altri dispositivi nel sistema. Questo dispositivo può gestire il trasferimento continuo del controllo tra altri dispositivi nel sistema in risposta agli input dell’utente basati sulla posizione tridimensionale e/o può gestire il trasferimento continuo del controllo tra uno o più degli altri dispositivi e il dispositivo stesso.

Nel brevetto vengono mostrati pure vari casi di utilizzo, come ad esempio quello in cui l’utente che sta indossando il visore AR/VR riceve un’email visibile sullo schermo dell’iPhone e con un gesto della mano la trasferisce su un display flottante virtuale e ne gestisce l’apertura con il movimento delle dita oppure quello relativo alla possibilità di spostare sempre soltanto con lo sguardo la riproduzione di un brano musicale dal proprio smartphone ad un HomePod.

È bene precisare che, come per tutti i brevetti, il fatto che questo sia stato depositato non da la certezza assoluta che la tecnologia descritta troverà effettivamente applicazione o che ciò avverrà con tempi immediati. Continuity sul visore AR/VR di Apple, infatti, potrebbe effettivamente non giungere mai oppure non con il primo modello del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.