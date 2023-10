Apple Watch: gesture doppio tap con watchOS 10.1

Apple ha rilasciato watchOS 10.1 per Watch Series 4 e successivi. La novità più interessante è la gesture doppio tap per Watch Series 9 e Watch Ultra 2. La funzionalità non è disponibile nei modelli precedenti, in quanto occorre il Neural Engine integrato nel nuovo chip S9.

Doppio tap con watchOS 10.1

La gesture doppio tap è in pratica una versione avanzata di AssistiveTouch. Permette di eseguire diverse azioni senza toccare lo schermo dello smartwatch, semplicemente unendo due volte in successione pollice e indice della mano. Quella che sembra una funzionalità banale è in realtà molto complessa. Ecco perché serve un processore aggiornato che può elaborare in tempo reale una grande quantità di dati ricevuti dai sensori.

Il Neural Engine a quattro core integrato nel chip S9 elabora i dati di accelerometro, giroscopio e cardiofrequenzimetro ottico, usando un nuovo algoritmo di machine learning che rileva i più impercettibili movimenti unici del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno, quando l’utente unisce due volte indice e pollice.

Il doppio tap funziona quando il display è attivo, ma l’impatto sulla durata della batteria (18 ore per Watch Series 9, 36 ore per Watch Ultra 2) è minimo. La gesture è attiva per default e può essere disattivata nelle impostazioni. Esegue in automatico l’azione principale per la maggior parte delle app e notifiche. In due casi è possibile selezionare un’altra funzione: spostarsi al widget successivo nella Raccolta smart o selezionare il primo widget disponibile e riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali durante una sessione attiva o passare alla traccia successiva.

Questo è un elenco parziale delle azioni principali:

Aprire la Raccolta smart da qualsiasi quadrante e scorrere tra i diversi widget

da qualsiasi quadrante e scorrere tra i diversi widget Rispondere alle chiamate o terminarle

o terminarle Visualizzare un messaggio da una notifica, scorrere le notifiche più lunghe con un altro doppio tap, rispondere usando Dettatura e inviare un messaggio

da una notifica, scorrere le notifiche più lunghe con un altro doppio tap, rispondere usando Dettatura e inviare un messaggio Mettere in pausa, riprendere e interrompere un timer

Interrompere e riprendere un cronometro

Ritardare una sveglia

Riprodurre e mettere in pausa musica , podcast e audiolibri

, podcast e audiolibri Passare alla nuova vista Altitudine nell’app Bussola

Scattare una foto con il controllo fotocamera nell’app Fotocamera

Avviare o interrompere i promemoria automatici di Allenamento

Eseguire un’azione principale dalle notifiche, per esempio rispondere ai messaggi in arrivo da un’app di messaggistica e ritardare i promemoria

Apple non ha rilasciato API per la gesture, quindi non è possibile sfruttare il doppio tap per app di terze parti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.