Apple Watch: i cinturini potrebbero essere tossici

In California, un gruppo di consumatori sta tentando di dare vita a una class action contro Apple per pubblicità ingannevole e violazione di varie leggi a tutela dei consumatori relativamente ad Apple Watch. L’accusa è quella che l’azienda non abbia rivelato che alcuni cinturini per il suo smartwatch, precisamente i modelli Sport, Nike Sport e Ocean, contengono materiali tossici.

Apple Watch: cinturini con levati livelli di PFAS

Più precisamente, la class action sostiene che il colosso di Cupertino abbia ingannato i clienti indicando i benefici legati alla salute e al benessere nell’uso di Apple Watch, parlando del dispositivo come accessorio sicuro da indossare quotidianamente, ma secondo uno studio in alcuni cinturini sono presenti livelli elevati di sostanze chimiche persistenti, note come sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS), le quali possono essere assorbite dalla pelle fino a raggiungere il flusso sanguigno e causare problemi di salute.

I ricercatori hanno esaminato l’assorbimento attraverso la pelle di diverse sostanze perfluoroalchiliche scoprendo che i PFAS con catene più corte vengono assorbiti maggiormente in confronto a quelli con catene più lunghe. Nel caso della gomma sintetica, che è il materiale adoperato per i cinturini coinvolti, i PFAS servono per contribuire a ridurre scolorimenti e macchie causate da sudore e sporcizia.

Va tuttavia precisato che lo studio non parla di marchi di smartwatch e cinturini specifici, ma riporta test con modelli di smartwatch di Apple, Nike, Fitbit e Google. Citando lo studio, la class action sostiene che livelli elevati del fluoro PFAS sono stati trovati nei cinturini degli smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato.

Il giudice deve ancora decidere se consentire di portare avanti la causa collettiva.

Nel mentre, però, Apple ha rilasciato una dichiarazione, assicurando che i cinturini per il suo smartwatch sono sicuri da indossare per gli utenti.

I cinturini per Apple Watch sono sicuri da indossare. Oltre a nostri test, lavoriamo con laboratori indipendenti svolgendo rigorosi test e analisi dei materiali usati nei nostri prodotti, inclusi i cinturini di Apple Watch.

Apple sottolinea altresì i propri sforzi per rimuovere sostanze chimiche potenzialmente nocive dai suoi prodotti e processi produttivi che vanno anche oltre i canonici requisiti normativi.