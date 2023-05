Apple Watch: il display diventa verde con watchOS 9.5

A quanto pare, su Apple Watch sussiste qualche problema con il display. Svariati utenti stanno infatti segnalando che dopo aver effettuato l’aggiornamento a watchOS 9.5, che è stato rilasciato proprio qualche giorno fa, lo schermo dello smartwatch ha assunto un’anomala colorazione verde.

Apple Watch e il bug del display verde

Si tratterebbe di un bug relativo all’effetto sfocatura dello sfondo di Apple Watch e proprio per questo risulta maggiormente evidente in schermate quali il centro di controllo e quella che mostra le notifiche, in cui, appunto, la sfocatura copre leggermente il quadrante che resta sullo sfondo.

A lamentare la problematica sono in special modo i possessori di Apple Watch Series 8 e dei modelli precedenti, mentre non sono pervenute segnalazioni relative a Apple Watch Ultra, per cui sembrerebbe che quest’ultimo sia escluso dalla cosa.

Per alcuni utenti la colorazione anomala è presente, ma fortunatamente non particolarmente evidente, mentre altri fanno notare che il display non è più del tutto nero, ma risulta essere decisamente molto più chiaro di come si presentava prima dell’update, come visibile pure nella foto dimostrativa annessa di seguito, condivisa nella discussione dedicata su Reddit.

Presumibilmente Apple è già al lavoro per risolvere il problema, motivo per cui è atteso a stretto giro il rilascio di un correttivo che con ogni probabilità giungerà con watchOS 9.5.1.

Da tenere presente che la circostanza ricorda molto quanto verificatosi nel 2020 con alcuni iPhone 11: diversi utenti si ritrovarono infatti a dover fare i conti con lo schermo verde a causa di un errore di natura software che poi il gruppo di Cupertino a provveduto ovviamente a risolvere nel più breve tempo possibile.

