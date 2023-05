Apple rilascia iOS/iPadOS 16.5 e macOS 13.4

Apple ha rilasciato le nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Le novità più interessanti sono quelli incluse in iOS/iPadOS 16.5, tra cui la scheda Sport nell’app News. La stessa funzionalità è stata aggiunta nella barra laterale dell’app in macOS 13.4. Tuttavia, gli aggiornamenti riservati agli utenti italiani includono solo bug fix e patch di sicurezza.

Novità di iOS/iPadOS 16.5

Come detto, la novità più importante inclusa in iOS/iPadOS 16.5 è la scheda Sport in Apple News. Gli utenti troveranno notizie, risultati, classifiche e altre informazioni sulle squadre e i campionati preferiti. L’azienda di Cupertino ha inoltre aggiunto (anche in Italia) un nuovo wallpaper (sfondo) per la schermata di blocco che celebra la comunità LGBTQ+ e la sua cultura.

L’aggiornamento risolve tre problemi, ovvero quelli che impedivano l’uso di Spotlight, il caricamento dei contenuti Podcast in CarPlay e la mancata inizializzazione/sincronizzazione delle impostazioni di Screen Time (Tempo di utilizzo). Lo sfondo “Celebrazione del Pride” è anche l’unica novità di watchOS 9.5.

Con macOS 13.4 Ventura è stato aggiunto il feed per le notizie sportive nella barra laterale di Apple News. L’azienda californiana ha inoltre risolto quattro bug relativi a Screen Time, sblocco automatico con Apple Watch, connessione delle tastiere Bluetooth e VoiceOver.

Per quanto riguarda la sicurezza, gli aggiornamenti per iOS, iPadOS e macOS includono le patch per tre vulnerabilità zero-day (CVE-2023-32409, CVE-2023-28204 e CVE-2023-32373), tutte presenti in WebKit, il motore di rendering di Safari.

La vulnerabilità CVE-2023-32409 permette di aggirare la sandbox ed eseguire codice remoto. La vulnerabilità CVE-2023-28204 può essere sfruttata per accedere a dati sensibili, mentre la vulnerabilità CVE-2023-32373 consente di eseguire codice arbitrario quando l’utente visita una pagina infetta. Le vulnerabilità CVE-2023-28204 e CVE-2023-32373 sono le prime corrette con la funzionalità Rapid Security Response.