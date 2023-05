iOS 16.5 in arrivo con due piccole novità interessanti

Mentre si continua a parlare di iOS 17 e del restyling per alcune applicazioni e schermate, che verranno rivelate durante la WWDC di giugno 2023 assieme ad altre novità per i sistemi operativi Apple, gli utenti si preparano al rilascio dell’aggiornamento a iOS 16.5, destinato ad avvenire la prossima settimana. Oltre allo sfondo per iPhone dedicato alla Pride Celebration, ci sono due piccole funzionalità aggiuntive che potrebbero risultare gradite a molti utenti durante l’uso quotidiano del telefono.

iOS 16.5 si arricchisce

Come ripreso dai colleghi di Gizchina a partire da un annuncio pubblicato su Apple Newsroom, iOS 16.5 includerà una nuova tabella nell’app Notizie dedicata esclusivamente allo Sport. Grazie a questa soluzione potrete sfogliare le notizie sportive per i campionati, le squadre e gli atleti che seguite maggiormente, selezionando le opzioni preferite e visualizzando automaticamente notizie pertinenti alle proprie impostazioni. In precedenza, ricordiamo, i contenuti sono mescolati a seconda del momento di uscita all’interno del feed.

La seconda funzionalità riguarda Siri e la funzionalità di registrazione dello schermo dell’iPhone. A oggi per avviare e interrompere una registrazione bisogna accedere al Centro di Controllo; con l’aggiornamento, però, sarà possibile chiedere direttamente a Siri di procedere con il recording. Come si fa? Con i due comandi seguenti:

“Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo.”

“Ehi Siri, interrompi la registrazione dello schermo.”

Usando comandi diversi da quelli sopra citati molto probabilmente Siri non rispetterà il comando. Non è chiaro quanto questa feature si rivelerà versatile ma, fortunatamente, non sarà necessario aspettare molto a lungo per provarla con mano – e con voce.