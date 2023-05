iOS 17: restyling per Wallet, Salute e sfondi

Alla presentazione di iOS 17 ormai non manca molto. Apple, infatti, toglierà i veli al nuovo sistema operativo in occasione della WWDC che si terrà tra il 5 e il 9 giugno. Già da qualche tempo, però, circolano varie anticipazioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del nuovo OS. A tal proposito, nelle ultime ore è stata data notizia di un restyling relativo alle app Wallet e Salute e alla schermata per gestire gli sfondi.

iOS 17: novità per Wallet, Salute e wallpaper

Andando più in dettaglio, secondo quanto riporta il leaker @analyst941 sul suo account Twitter, il quale afferma di aver visto una versione preliminare di iOS 17, Apple avrebbe applicato un restyling estetico alle app di cui sopra, oltre che alla pagina da cui è possibile gestire gli sfondi di iPhone.

Sulla base di quanto visionato, il leaker ha quindi realizzato dei concept, visibili di seguito, i quali mostrano per l’appunto un’interfaccia rinnovata.

Più precisamente, nel caso di Wallet vi sono due tab separati per le carte e i pass e nella parte inferiore della schermata sono presenti le voci Cash, Chiavi, ID e Ordini.

L’app Salute, invece, è rappresentata con un’interfaccia modificata e il tab Preferiti. I riquadri delle singole funzioni sono più piccoli, in maniera tale che possano essere visualizzati un maggior numero di elementi sulla stessa schermata.

Per quanto concerne la schermata per la selezione degli sfondi, con iOS 17 dovrebbe venire introdotta una griglia con 9 wallpaper dalla quale gli utenti possono selezionare quello che preferisco, oltre che cancellare gli sfondi, cambiarne l’ordine e condividerli.