iOS 17 e iPadOS 17: ecco i device che non li supporteranno

iOS 17 sarà un sistema operativo che punterà in special modo sulla stabilità, ma che porterà in dote pure varie nuove e utili funzioni. Lo stesso discorso dovrebbe essere valido per iPadOS 17. L’annuncio avverrà, come di consueto, in occasione della WWDC che quest’anno si terrà dal 5 al 9 giugno. Ma quali saranno i dispositivi a marchio Apple che non supporteranno l’update? A rispondere ci hanno pensato le più recenti indiscrezioni.

iOS 17 e iPadOS 17: i dispositivi che non supporteranno i nuovi OS

Un utente su Twitter ha infatti lanciato un’ipotesi, la quale va a rispecchiare in pieno quelle che sono le prescrizioni generali di Apple, ovvero il pieno supporto per almeno i cinque anni successivi alla presentazione, e proprio per questo ripresa anche da altri in Rete e ritenuta verosimile.

Ecco, dunque, quali saranno gli iPhone che non dovrebbero ricevere iOS 17.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Per quel che riguarda iPadOS 17, questi sono gli iPad che non dovrebbero supportarlo.

iPad di 5a generazione

iPad Pro da 9,7” di prima generazione

iPad Pro da 12,9” di prima generazione

I dispositivi in questione sono stati presentati tra novembre 2015 e novembre 2017 e alcuni di essi sono stati supportati per un numero maggiore di anni rispetto ai fatidici cinque.

Va altresì tenuto a mente che la decisione di Apple di abbandonare questi dispositivi con iOS 17 e iPadOS 17 potrebbe essere correlata a una vulnerabilità del bootrom non patchabile che colpisce i chip da A5 a A11. Ad ogni modo, l’azienda continuerà a implementare correzioni di sicurezza per iOS 16 e iPadOS 16 anche dopo il rilascio dei successivi OS.

Ricordiamo che lo scorso anno, invece, iOS 16 e iPadOS 16 hanno messo fine al supporto per: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE di prima generazione, ultimo iPod Touch, iPad Air di 2a generazione e iPad mini di quarta generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.