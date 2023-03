iOS 17: non solo stabilità, tante funzioni nuove e utili

In occasione della WWDC 2023 che dovrebbe tenersi il 5 giugno prossimo, Apple annuncerà le major relase dei suoi sistemi operativi, tra cui iOS 17 per iPhone. Al riguardo, tempo addietro Mark Gurman ha fatto sapere che dovrebbe trattarsi di un aggiornamento incentrato principalmente sul miglioramento delle prestazioni e della stabilità, ma a quanto sembra non mancheranno pure funzioni “belle da avere”, come asserito dal giornalista stesso.

iOS 17 con funzioni “belle da avere”

Nelle scorse ore, infatti, la nota firma di Bloomberg è tornato sulla questione, informando che se in principio tutto sarebbe dovuto essere incentrato sull’affidabilità dell’OS, durante lo sviluppo del sistema operativo la strategia del gruppo di Cupertino è cambiata e ora iOS 17 dovrebbe andare a includere pure svariate nuove funzioni, anche se pare mancherà una “killer feature” come ad esempio con iOS 16 lo è stata la nuova schermata di blocco.

Andando più in dettaglio, iOS 17, il cui nome in codice sarebbe “Dawn”, dovrebbe avere delle funzioni che pare soddisferanno alcune delle richieste più frequenti degli utenti. Apple, insomma, si concentrerà in tal caso su piccole modifiche che renderanno l’uso dell’iPhone maggiormente fluido e intuitivo.

Apple starebbe quindi lavorando a un nuovo sistema operativo capace di evitare problemi di impiego, ma anche di integrare nuove funzioni, non rivoluzionarie e da effetto “wow”, ma sicuramente utili. Secondo le indiscrezioni pervenute sino a dora ci sarebbe una nuova esperienza d’uso di CarPlay, varie modifiche a Siri, il supporto per il sideloading e agli app store alternativi, quello al visore AR/VR e molto altro ancora.

