Apple: la WWDC 2023 potrebbe tenersi il 5 giugno

Con ogni probabilità il 5 giugno 2023 si terrà il keynote di apertura della WWDC, la conferenza mondiale di Apple dedicata agli sviluppatori in occasione della quale saranno annunciate le nuove versioni dei sistemi operativi per i dispositivi dell’azienda e di eventuale nuovo hardware (tra cui dovrebbe figurare pure il visore per la realtà mista di cui si parla ormai da tempo immemore).

Apple: WWDC 2023 attesa per il 5 giugno

Di consueto la WWDC si tiene nel corso della prima settimana di giugno e pure per il 2023 il periodo dovrebbe rimanere il medesimo, ma al momento manca ancora l’ufficialità della notizia. Qualora tutto proceda come da previsioni, però, la prossima settimana saranno inviati gli inviati all’Apple Park a sviluppatori e media. Nel 2022 la conferenza si è tenuta tra il 6 e il 10 giugno e l’evento è stato annunciato il 6 aprile 2022, vale a dire un mese prima dell’inizio dell’evento.

Ad oggi, diversi indizi lasciano presupporre che l’evento avrà inizio nella data indicata in apertura. Lo sviluppatore Ryan Jones ha infatti pubblicato un tweet condividendo le informazioni sui voli prenotati mediante la sua app Flighty, da cui emergono tre destinazioni convergenti verso la California, dove si trova la sede Apple, e le date dei voli sono tutte programmate per il 4 giugno, il che lascia presupporre appunto che il keynote si terrà il giorno successivo.

Ulteriori conferme in merito al fatto che il keynote prenderà il via il 5 giugno sono giunte pure dai leaker ShrimpApplePro e SnoopyTech, solitamente piuttosto attendibili quando si tratta di informare in merito alle future novità del mondo Apple, ma è bene tenere presente che sino a quando la stessa azienda di Cupertino non confermerà il tutto i dettagli pervenuti sino ad ora sono sempre e comunque da prendere con le pinze.

