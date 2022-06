WWDC22: macOS Ventura arriverà in autunno sui Mac

Il nome scelto da Apple per battezzare il suo nuovo sistema operativo destinato ai Mac non è Mammoth, come ipotizzato dai rumor della vigilia, bensì macOS Ventura. L’annuncio ufficiale della piattaforma è giunto durante il keynote di apertura dell’evento WWDC22. Ecco un riepilogo delle sue caratteristiche più importanti.

macOS Ventura: novità e data di lancio

Sarà reso disponibile entro l’autunno sui computer della mela morsicata, inclusi quelli appartenenti alla nuova generazione di MacBook Air dotati del chip M2. Per i membri del Developer Program è già accessibile la versione Developer Beta.

Porterà con sé una serie di nuove funzionalità a partire da Stage Manager. Il suo compito è offrire un modo inedito di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo. Si occuperà di organizzare automaticamente le app e le finestre aperte, rendendo il tutto visibile a colpo d’occhio. La finestra in uso rimarrà in primo piano al centro, mentre le altre allocate sulla sinistra.

A questa si aggiungeranno Continuity per utilizzare l’iPhone come webcam (anche in modalità wireless) e Handoff in FaceTime che consentirà di iniziare una chiamata su iPhone o iPad per poi trasferirla sul computer.

Le app rinnovate in macOS Ventura

Si rinnoveranno anche le app Mail e Messaggi. Lo stesso vale per il browser Safari che di recente ha superato il miliardo di utenti e ora si appresta ad abbracciare un futuro senza password grazie alle passkey. Riportiamo di seguito le parole di Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple.

macOS Ventura include potenti funzioni e grandi novità che rendono ancora migliore l’esperienza Mac. Nuovi strumenti come Stage Manager permettono di rimanere concentrati sulle attività in corso e di passare da un’app o una finestra all’altra in modo ancora più semplice e veloce, mentre la funzione Continuity della fotocamera porta su Mac nuove opzioni per le videoconferenze, tra cui Desk View e Luce set fotografico. Con nuove utili funzioni in Messaggi, innovative tecnologie di ricerca in Mail e un nuovo design per Spotlight, Ventura ha tantissimo da offrire, e rende ancora più sensazionali molti dei modi in cui gli utenti usano il Mac.

Queste alcune altre funzionalità inedite della piattaforma:

Testo attivo per sfruttare l’intelligenza on-device nel riconoscimento delle scritte nelle immagini;

per sfruttare l’intelligenza on-device nel riconoscimento delle scritte nelle immagini; Meteo e Orologio ottimizzate con le apprezzate caratteristiche già disponibili su iPhone;

e ottimizzate con le apprezzate caratteristiche già disponibili su iPhone; nuovi strumenti per l’accessibilità come Trascrizioni live per contenuti audio, Type to Speak per telefonate e Text Checker per controllo ortografico;

per contenuti audio, per telefonate e per controllo ortografico; System Settings è il nuovo nome delle Preferenze di Sistema, con un design più semplice da navigare e molto simile a quello su iPhone e iPad;

è il nuovo nome delle Preferenze di Sistema, con un design più semplice da navigare e molto simile a quello su iPhone e iPad; Rapid Security Response si mette all’opera tra un update standard e l’altro per mantenere le funzioni per la sicurezza costantemente aggiornate senza dover riavviare il computer.

Il gruppo di Cupertino ha definito macOS Ventura come il più grande aggiornamento degli ultimi anni. Tutti gli altri dettagli nel comunicato ospitato dalle pagine del sito ufficiale.

Gli interessati possono già preordinare i nuovi MacBook Air (M2) su Amazon.

