Apple annuncia nuove funzionalità di accessibilità

In occasione del Global Accessibility Awareness Day (18 maggio), Apple ha annunciato nuove funzionalità progettate per l’accessibilità cognitiva, visiva, uditiva e motoria. Queste novità, che saranno disponibili per tutti entro fine anno (probabilmente con iOS/iPadOS 17 e macOS 13.4), sfruttano varie tecnologie hardware e software per semplificare l’uso dei dispositivi (iPhone, iPad e Mac) da parte di utenti con disabilità.

Funzionalità di accessibilità su iOS, iPadOS e macOS

Assistive Access, disponibile per iOS e iPadOS, è stata sviluppata per persone con disabilità cognitive. Apple ha realizzato un’interfaccia minimale per alcune app (Fotocamera, Foto, Musica, Messaggi e Chiamate) per evidenziare le principali funzionalità. Ci sono pochi pulsanti ad alto contrasto e testo di grandi dimensioni. L’app Chiamate combina le app Telefono e FaceTime.

Live Speech e Personal Voice, disponibili su iPhone, iPad e Mac con chip Apple (solo in inglese), sono invece utili alle persone che non possono parlare. La prima funzionalità consente di scrivere quello che l’utente vuole dire durante una telefonata, una chiamata FaceTime o una conversazione di persona. La seconda funzionalità permette di creare una voce sintetizzata leggendo vari testi per un totale di 15 minuti di audio. I dati sono conservati sul dispositivo e l’elaborazione avviene localmente per garantire privacy e sicurezza.

Per gli utenti non vedenti o ipovedenti è disponibile (su iPhone e iPad con scanner LiDAR) l’opzione Point and Speak dell’app Magnifier (Lente di ingrandimento). Inquadrando con la fotocamera un elettrodomestico vengono lette a voce alta il testo e i numeri accanto ai pulsanti, ad esempio quelli di un forno a microonde. Supporta diverse lingue, italiano incluso.

Apple ha inoltre migliorato funzionalità esistenti per iPhone, iPad e Mac, come Voice Control, Switch Control, Text Size e VoiceOver.

A partire dal 18 maggio sarà disponibile SignTime anche in Italia. Il servizio permette di contattare un interprete della lingua dei segni italiana (LIS) per ricevere assistenza da casa o all’interno di un Apple Store.