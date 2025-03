Apple Watch: novità per la sveglia con watchOS 11.4

Con il rilascio di watchOS 11.4, attualmente in beta per gli sviluppatori e il cui rilascio pubblico per tutti gli utenti dovrebbe avvenire all’inizio del prossimo mese, sarà introdotta una piccola ma decisamente interessante modifica riguardante il funzionamento della sveglia su Apple Watch. La novità implementa la possibilità di attivare l’opzione “Break Through Silent Mode”.

Apple Watch: nuova funzione “Break Through Silent Mode” per la sveglia

Andando maggiormente in dettaglio, si tratta di una nuova funzione che consente alla sveglia di suonare anche quando la modalità silenziosa è attiva su Apple Watch. In questo modo, sarà più difficile ignorare la sveglia e rischiare di dormire eccessivamente e, nella peggiore delle ipotesi, arrivare in ritardo a lavoro, a scuola, a un appuntamento importante ecc.

Ad oggi, invece, se la modalità silenziosa è attiva su Apple Watch, l’allarme utilizza solo il feedback aptico, cioè una serie di vibrazioni sul polso per svegliare l’utente senza emettere alcun suono. Per molti utenti, però, questa vibrazione è troppo lieve e non crea alcun impedimento nel continuare a dormire.

Diversamente, con watchOS 11.4, l’implementazione della funzione “Break Through Silent Mode” consentirà di combinare suono e vibrazione, aumentando di gran lunga le probabilità di svegliarsi.

Oltre a ciò, watchOS 11.4 introdurrà il supporto per robot aspirapolvere compatibili con Matter, per cui gli utenti potranno controllare i loro robot aspirapolvere direttamente da HomeKit e Apple Watch. Inoltre, la “mela morsicata” ha corretto un problema che rendeva la selezione del quadrante poco reattiva, motivo per cui si potrà cambiare watch faces con maggiore facilità.