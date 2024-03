Apple Watch: nuovi sensori oltre la salute

I futuri modelli di Apple Watch potrebbero essere dotati di nuovi sensori capaci di andare oltre il monitoraggio della salute, tematica su cui da quando Apple ha spostato il focus marketing del suo smartwatch dalla moda ai benefici per la salute si sta concentrando particolarmente. Due nuovi brevetti da poco scovati, infatti, segnalo la possibilità che venga intrapreso un nuovo corso.

Apple Watch con anemometro, bolometro e altri sensori extra salute

Andando più in dettaglio, sono stati da poco individuati due brevetti del colosso di Cupertino che rivelano la possibilità di integrare nell’Apple Watch sensori come l’anemometro, il bolometro, di flusso termico, di radiazione solare, il termometro e quello di presenza di acqua.

Una delle nuove domande di brevetto è denominata “Dispositivi elettronici con anemometri” e come intuibile si concentra sul primo di questi potenziali sensori, fornendo altresì una giustificazione sul perché qualcuno possa desiderare che il proprio Apple Watch rilevi la presenza di vento. “La velocità dell’aria può essere utilizzata in combinazione con applicazioni per il fitness”, afferma la domanda di brevetto.

L’altra domanda di brevetto è chiamata “Dispositivi elettronici con sensori ambientali multifunzione” e fa riferimento alla possibilità di aggiungere sensori a molti dispositivi diversi.

Sia in un caso che nell’altro, viene specifico l’uso con varie tipologie di device, ma la maggior parte delle illustrazioni ritraggono soprattutto Apple Watch.

In entrambi i brevetti, inoltre, viene sottolineato come possa essere difficile incorporare alcuni sensori ambientali in un dispositivo elettronico dove lo spazio è limitato, come lo è appunto un Apple Watch.

Con piccole modifiche, i sei sensori si basano praticamente tutti sul riscaldamento e raffreddamento del metallo, il che potrebbe semplificare la loro adozione.