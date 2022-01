Apple Watch: nuovi sensori solo nei prossimi anni

Se la Serie 7 di Apple Watch ha deluso in molti per la mancanza di nuovi sensori, non è il caso di aspettarsi grandi novità al riguardo neppure per il prossimo modello di smartwatch dell'azienda di Cupertino, o almeno questo è ciò che riferisce Mark Gurman nella sua consueta newsletter settimanale Power On su Bloomberg.

Apple Watch 8 non avrà nuove funzioni per la salute

L'analista, infatti, afferma che Apple sarebbe sì al lavoro su nuovi sensori per la salute da implementare sul suo orologio, eventualmente al posto della Digital Crown, ma che questi non debutteranno nel breve termine. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quando esattamente scritto da Mark Gurman al riguardo.

La temperatura corporea era nella tabella di marcia di quest'anno, ma di recente le voci a riguardo sono scemate. Mancano almeno due o tre anni alla pressione sanguigna, mentre non sarei sorpreso se il monitoraggio della glicemia non arrivasse prima della fine della seconda metà del decennio.

Gli ingegneri del gruppo della “mela morsicata” sarebbero quindi impegnati nello sviluppo di tre funzionalità aggiuntive per la salute, quali il monitoraggio della glicemia, la misurazione della pressione e il rilevamento della temperatura corporea, ma con ogni probabilità queste feature non ci saranno su Apple Watch 8. Ovviamente mancano ancora svariati mesi al lancio del nuovo modello di orologio Apple, per cui sino a quel momento potrebbero pure esserci dei cambiamenti, sia in positivo che in negativo, rispetto alle previsioni in questione.

Sempre nella sua newsletter, Mark Gurman afferma pure che Apple potrebbe aver bisogno di rivedere la sua strategia di lancio di un nuovo smartwatch ogni 12 mesi, in quanto la tecnologia non sta seguendo la sua strategia di marketing.