Apple Watch: riconosciuto il problema del tocco fantasma

Il bug relativo ai tocchi fantasma presente su Apple Watch Series 9 e Ultra 2 che era emerso a febbraio scorso interessa anche altri smartwatch del colosso di Cupertino, precisamente il Series 7, Series 8 e Ultra 1. A riconoscerlo è stata la stessa Apple, in un promemoria condiviso internamente, a seguito del quale ha provveduto a comunicare pure un fix temporaneo.

Apple Watch: fix temporaneo per i tocchi fantasma

Diversi possessori dello smarwatch della “mela morsicata” hanno infatti riscontrato tocchi “falsi” sul display, che potevano attivare interazioni impreviste senza alcuna azione da parte dell’utente. Il tocco fantasma può pertanto generare confusione e frustrazione per gli utenti, andando ad attivare Apple Watch e facendo navigare i menu senza che venga impartito alcun comando fisico. In taluni casi, il tocco fantasma può addirittura arrivare a compromettere la funzionalità del dispositivo e innescare l’inserimento involontario di dati

Ai centri di servizi autorizzati è stato pertanto riferito di non sostituire gli Apple Watch per il problema del tocco fantasma, in quanto per far fronte alla cosa è sufficiente chiedere ai clienti di effettuare un riavvio forzato del dispositivo.

È possibile eseguire un riavvio forzato di Apple Watch premuti in contemporanea il pulsante laterale e la corona digitale per 10 secondi.

Ai centri autorizzati è stato inoltre chiesto di assicurarsi che gli Apple Watch interessati eseguano l’ultima versione di watchOS.

Da tenere presente che una correzione per il problema dei tocchi fantasma è stata aggiunta in watchOS 10.4, per cui molto probabilmente la versione del software in questione andrà a risolvere in maniera definitiva la problematica su tutti i modelli di smartwatch coinvolti.