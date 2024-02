Apple Watch e il problema del tocco fantasma

I più recenti modelli di Apple Watch, quelli che sono stati presentati lo scorso autunno, ovvero il Series 9 e l’Ultra 2, soffrono di un piccolo, ma decisamente fastidioso bug relativo al tocco sul display.

Apple Watch: problemi con il tocco sul display su Series 9 e Ultra 2

A comunicare la cosa è stata Apple stessa, mediante la condivisione di una nota apposita in cui si legge appunto: “Alcuni clienti potrebbero segnalare che il loro Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2 subisce falsi tocchi sul display”. L’azienda ha affermato che alcuni clienti potrebbero descrivere il problema come un tocco “fantasma”.

Secondo il colosso di Cupertino, il problema potrebbe fare in modo che lo schermo dei modelli interessati si comporti in modo irregolare o mostri altre interazioni impreviste senza alcun tocco da parte dell’utente. Nella nota viene altresì fatto presente che il problema può fare in modo che Apple Watch avvii involontariamente una telefonata e impedisca agli utenti di inserire il codice di accesso del dispositivo.

Alla luce di ciò, la “mela morsicata” suggerisce agli utenti in possesso dei modelli di smartwatch interessati di aggiornare il software, aggiungendo che si spera in una celere risoluzione con un update di watchOS, pur non fornendo tempistiche esatte.

Apple non ha detto quanto sia diffuso il problema. Inoltre, non è chiaro se possa essere legato anche a un hardware difettoso.

Mentre indaga sulla questione, il colosso di Cupertino ha incaricato i tecnici di non riparare i modelli smartwatch coinvolti. Nel frattempo, ai tecnici è stata data indicazione di chiedere ai clienti che ravvisano questo problema di forzare il riavvio del proprio Apple Watch.