Apple Watch Series 9 e Ultra 2: svelate le capacità delle batterie

I nuovi Apple Watch Series 9 e Ultra 2 che sono stati presentati da Apple la scorsa settimana promettono uguale autonomia rispetto ai predecessori, ma il colosso di Cupertino non ha condiviso le informazioni esatte sulla capacità delle batterie. La redazione di MacRumors, però, ha scoperto tutti i dettagli in un database normativo cinese.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2: ecco le capacità delle batterie

Andando più nello specifico, il database in questione, che fornisce solo i numeri dei modelli Apple e non i nomi dei prodotti, rivela che gli Apple Watch Series 9 da 41 mm e da 45 mm dispongono rispettivamente di batterie da 282 mAh e 308 mAh, il che ha perfettamente senso visto e considerato che il colosso di Cupertino afferma che i nuovi smartwatch hanno la medesima autonomia di quelli precedenti, ovvero pari a 18 ore.

Per quel che riguarda, invece, Apple Watch Ultra 2, è presente una batteria da 564 mAh, che è circa il 4% più grande della batteria da 542 mAh dell’Apple Watch Ultra originale. Tuttavia, Apple afferma che l’Ultra 2 ha la stessa durata della batteria di 36 ore dell’Ultra originale, probabilmente in quanto dotato di un display più luminoso e di altre nuove funzionalità che mettono in pari il dispendio energetico.

Le nuove funzionalità sia per l’Apple Watch Series 9 che per l’Ultra 2 includono display più luminosi, un chip S9 più veloce, un nuovo gesto “Double Tap” per interagire con gli orologi senza toccare lo schermo e altro ancora. Entrambi i nuovi modelli sono disponibili per i preordini da martedì e inizieranno ad arrivare ai clienti e saranno lanciati nei negozi venerdì 22 settembre.