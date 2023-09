Apple Watch Series 9 e Ultra 2 su Amazon: mettili al polso

Non solo iPhone 15: durante l’evento organizzato ieri dalla mela morsicata abbiamo assistito anche alla presentazione di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2. Gli smartwatch di Cupertino si rinnovano, con diverse caratteristiche inedite per quanto riguarda il design e le funzionalità, fra tutte l’interazione attraverso una gesture come il doppio tap. Eccoli in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito e con la consegna garantita al debutto di venerdì 22 settembre.

Acquista subito Apple Watch Series 9 e Ultra 2

Le possibili configurazioni sono davvero tante, personalizzando fattori come le dimensioni della cassa, la finitura e il cinturino, senza dimenticare i moduli per la connettività (GPS oppure GPS+Cellular). Elenchiamo di seguito quelle principali, sottolineando la possibilità di approfittare della spedizione gratuita a domicilio.

Nell’occasione è stato presentato anche Apple Watch Ultra 2, la seconda incarnazione dello smartwatch rugged introdotto lo scorso anno. Anche in questo caso di registrano miglioramenti: dalla dotazione del chip S9 alla luminosità del display che può raggiungere la soglia dei 3.000 nit con autonomia fino a 72 ore se si attiva la modalità di risparmio energetico.

Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 909 euro con la possibilità, anche in questo caso di scegliere tra diverse opzioni per il cinturino: Alpine Loop, Trail Loop e Ocean.

Per saperne di più in merito alle caratteristiche dei nuovi smartwatch Apple invitiamo a consultare le schede dei prodotti e l’articolo dedicato su queste pagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.