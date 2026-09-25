Apple Watch SE 3 GPS + Cellular da 44 mm per rimanere sempre connessi

Hai un iPhone e stai quindi pensando di acquistare un Apple Watch senza dover spendere troppi soldi? Allora approfitta di questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani sull’Apple Watch SE 3 GPS + Cellular da 44 mm a 289 euro, invece che 359 euro.

C’è dunque uno sconto del 19% sul prezzo indicato da Amazon che ti permette di risparmiare 70 euro sul totale. E puoi anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Apple Watch SE 3 GPS + Cellular da 44 mm a un prezzaccio

L’Apple Watch SE 3 GPS + Cellular da 44 mm a questa cifra è sicuramente una delle migliori promozioni del momento e non è da farsela scappare. La cassa da 44 mm è realizzata in alluminio riciclato al 100% con 38 mm di larghezza, 10,7 mm di spessore per un peso di appena 33 grammi. Offre un display Retina OLED LTPO always-on con luminosità che arriva fino a 1.000 nit ed è resistente all’acqua fino a 50 metri.

Il chip Apple S10 con processore dual-core a 64 bit e memoria interna da 64 GB offre ottime performance. Potrai avvalerti del GPS per tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e di tantissime applicazioni per lo sport. Inoltre con la funzione cellular puoi attivare un piano compatibile per effettuare e ricevere telefonate, inviare messaggi, ricevere notifiche e ascoltare apple music anche quando non hai l’iPhone te. Garantisce sensori affidabili come cardiofrequenzimetro ottico, bussola e altimetro per monitorare il corpo e per avere dati esterni estremamente precisi. Senza dimenticare che offre un’autonomia di 18 ore di utilizzo normale e fino a 32 ore con il risparmio energetico.

Non perdere una delle migliori occasioni del momento nella categoria. Fiondati su Amazon adesso e acquista il tuo Apple Watch SE 3 GPS + Cellular da 44 mm a 289 euro, invece che 359 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.