Apple Watch SE 3: oggi te lo metti al polso con appena 229€

Per quanto probabilmente tutti vorremmo avere più delle solite 24 ore nella giornata, la verità è che dobbiamo gestire quel tempo in modo sapiente e avere uno smartwatch al proprio servizio fa certamente la differenza. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che si trova su Amazon e che ti permette di acquistare l‘Apple Watch SE 3 a soli 229 euro, invece che 279 euro.

Come puoi vedere, dal prezzo di listino segnalato su Amazon, c’è uno sconto del 18% che quindi ti permetterà di risparmiare 50 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Apple Watch SE 3: la migliore scelta di oggi

Per ciò che offre sicuramente l’Apple Watch SE 3 a questo prezzo è uno dei migliori acquisti che puoi fare nella categoria. Garantisce uno straordinario display Retina con pannello OLED LTPO e tecnologia always-on, più cassa da 40 mm e cinturino sport galassia. Ha un vetro frontale rinforzato con display che raggiunge i 1000 nit ed è impermeabile fino a 50 metri.

Tra le altre cose troviamo un sensore di temperatura che analizza ad esempio il ciclo mestruale, un cardiofrequenzimetro ottico e funzioni avanzate per la qualità del sonno. Potrai scegliere tra moltissimi allenamenti, GPS integrato e mappe offline. Poi gestire le chiamate in entrata e in uscita direttamente dallo smartwatch e avvalerti di tantissime applicazioni personalizzabili. E poi garantisce un’autonomia che arriva fino a 18 ore di utilizzo standard e 32 ore con il risparmio energetico.

Questo è sicuramente una delle migliori promozioni del momento e quindi non bisogna farsela scappare. Prima che scada dunque vai su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SE 3 a soli 229 euro, invece che 279 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.