ieGeek Camera ZY-G4: la telecamera 4G per sorvegliare le aree senza corrente e senza Wi-Fi

Sorvegliare un terreno agricolo, un cantiere, una seconda casa o una proprietà isolata può diventare complicato quando non si dispone di una connessione Internet o di un collegamento elettrico. È proprio per questi scenari che nasce la ieGeek Camera ZY-G4, una telecamera da esterno progettata per funzionare attraverso la rete mobile 4G e alimentata da un pannello solare.

Più che per la scheda tecnica, questo modello si distingue per la libertà di installazione che offre. L’obiettivo non è sostituire una tradizionale telecamera Wi-Fi da installare vicino al router di casa, ma portare la videosorveglianza anche in luoghi dove realizzare un impianto di rete o elettrico sarebbe complesso, costoso o semplicemente impossibile.

La dotazione comprende una telecamera motorizzata PTZ con risoluzione 2K da 3 MP, copertura panoramica a 360 gradi, rilevamento di persone e veicoli, auto-tracking, visione notturna a colori, sirena integrata e registrazione tramite tecnologia AOV (Always On Video).

Pensata per ambienti dove non è disponibile una rete Wi-Fi

La ieGeek Camera ZY-G4 utilizza una connessione 4G LTE tramite SIM dati, eliminando la necessità di avere una rete Wi-Fi nel punto in cui viene installata. È una soluzione pensata per aziende agricole, cantieri, depositi, baite, seconde case e, più in generale, per tutte quelle aree raggiunte dalla copertura della rete mobile ma non da una connessione Internet fissa.

Come per qualsiasi dispositivo basato sulla rete cellulare, è consigliabile verificare che il segnale dell’operatore sia sufficientemente stabile nel luogo di installazione. Una buona copertura consente di ricevere notifiche tempestive, visualizzare le immagini in diretta e gestire tutte le funzioni della telecamera tramite l’app ieGeek Cam.

L’applicazione mette a disposizione tutte le principali funzioni di controllo remoto: live streaming, riproduzione delle registrazioni, movimento della telecamera, gestione delle notifiche, regolazione della sensibilità del sensore PIR, pianificazione degli avvisi e condivisione dell’accesso con più utenti. È inoltre disponibile la visualizzazione contemporanea di fino a quattro telecamere, utile quando si desidera monitorare più aree della stessa proprietà.

Le zone di rilevamento personalizzabili, insieme alla regolazione della sensibilità del sensore PIR, permettono inoltre di limitare i falsi allarmi causati dal passaggio di veicoli, dalla vegetazione o da altri movimenti non rilevanti.

Nella confezione sono inclusi sette giorni di traffico dati gratuito. Successivamente sarà sufficiente utilizzare una SIM con un piano dati attivo, scegliendo l’operatore che offre la migliore copertura nell’area da monitorare.

Registrazione AOV: perché è diversa dalle tradizionali telecamere a batteria

Uno degli elementi più interessanti della ZY-G4 è la tecnologia AOV (Always On Video).

Le classiche telecamere alimentate a batteria rimangono normalmente in standby e iniziano a registrare solo quando il sensore PIR rileva un movimento. Questo approccio consente di contenere i consumi, ma può far perdere i primi istanti di un evento.

Con la modalità AOV, invece, la telecamera mantiene una registrazione continua a bassissimo frame rate quando la scena è ferma. Nel momento in cui viene rilevata una persona o un veicolo, il sistema aumenta automaticamente il numero di fotogrammi registrati, catturando la scena con maggiore fluidità.

Il vantaggio è quello di poter ricostruire meglio il contesto di ciò che è accaduto, senza limitarsi ai pochi secondi successivi all’attivazione del sensore. Per chi deve sorvegliare ingressi, cancelli o aree poco frequentate rappresenta un buon compromesso tra registrazione continua e autonomia della batteria.

Secondo quanto dichiarato dal produttore, il sistema di rilevamento può individuare persone fino a 30 metri di distanza. La testa motorizzata PTZ è inoltre in grado di seguire automaticamente il soggetto grazie alla funzione auto-tracking, mantenendolo al centro dell’inquadratura durante gli spostamenti.

La telecamera registra in 2K (3 MP) e integra quattro faretti LED che consente di ottenere immagini notturne a colori con una portata dichiarata fino a 20 metri, offrendo un livello di dettaglio superiore rispetto alla classica modalità in bianco e nero. Sono presenti anche una sirena e una luce di cortesia che possono essere utilizzate come deterrente.

Naturalmente, come per qualsiasi sistema di videosorveglianza, la qualità effettiva delle immagini dipende anche dalla posizione di installazione, dalla distanza del soggetto e dalle condizioni di illuminazione.

Prezzo e codice sconto

Al momento la ieGeek Camera ZY-G4 è proposta a 79,99 euro, rispetto al prezzo precedente di 129,99 euro, con un risparmio indicato del 38%.

Per chi acquista dal negozio italiano è inoltre disponibile il codice ieGeek12, che consente di ottenere un ulteriore 12% di sconto su tutto il sito. Il codice è valido fino al 31 agosto.

Considerando anche questa riduzione, il prezzo diventa uno degli elementi più interessanti del modello, soprattutto per chi cerca una telecamera 4G da installare in un’area priva di Wi-Fi. Resta però da mettere in conto il costo della SIM dati, indispensabile per il funzionamento e per il controllo da remoto.

Prova sul campo con SIM Vodafone

Per verificare il funzionamento della telecamera abbiamo effettuato alcuni test utilizzando una SIM Vodafone con traffico dati attivo.

La configurazione si è dimostrata semplice e l’app ieGeek Cam ha riconosciuto rapidamente il dispositivo, consentendo di accedere senza difficoltà alle immagini in diretta e alle principali funzioni di controllo remoto.

Durante la prova non abbiamo riscontrato particolari criticità nella connessione né nella gestione da remoto. La scelta della connettività 4G permette infatti di installare la telecamera praticamente ovunque sia disponibile copertura cellulare, senza dover dipendere dalla presenza di una rete Wi-Fi nelle vicinanze.

Come per qualsiasi dispositivo che utilizza la rete mobile, è naturalmente importante scegliere una SIM con traffico dati attivo e verificare che il segnale dell’operatore sia adeguato nel punto di installazione.

Autonomia, archiviazione e utilizzo all’aperto

L’alimentazione è affidata a una batteria ricaricabile da 9.000 mAh, supportata da un pannello solare da 5 W USB-C che contribuisce a mantenerla carica durante l’utilizzo quotidiano, tra l’altro collegato ad uno smartphone sembra caricarlo correttamente.

Un aspetto interessante è la possibilità di installare il pannello separatamente dalla telecamera, così da orientarlo nel punto più esposto al sole anche quando la videocamera deve essere posizionata in una zona meno illuminata.

Per la registrazione locale è possibile utilizzare una scheda microSD fino a 256 GB. È disponibile anche un servizio cloud gratuito che conserva clip della durata di sei secondi per un periodo di sette giorni, mentre per archiviazioni più estese è possibile fare affidamento sulla memoria locale o su eventuali piani cloud dedicati.

La telecamera dispone di certificazione IPX5, mentre il pannello solare è certificato IP56, caratteristiche che ne consentono l’utilizzo continuativo all’aperto anche in presenza di pioggia e polvere.

Considerazioni finali

La ieGeek Camera ZY-G4 è una soluzione pensata per chi deve monitorare ambienti dove una tradizionale telecamera Wi-Fi non rappresenta un’opzione praticabile. La combinazione tra connettività 4G, alimentazione solare, registrazione AOV e auto-tracking permette di installarla con grande libertà in aziende agricole, cantieri, seconde case, baite, depositi e proprietà isolate.

Prima dell’acquisto è consigliabile verificare la copertura 4G dell’operatore nella zona di installazione e scegliere il piano dati più adatto alle proprie esigenze. Se queste condizioni sono soddisfatte, la ZY-G4 rappresenta una soluzione pratica e versatile per portare la videosorveglianza anche dove normalmente non sarebbe possibile installare una telecamera tradizionale.

In collaborazione con ieGeek