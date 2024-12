Apple Watch SE al MINIMO STORICO nel Cyber Monday

L’Apple Watch SE di seconda generazione è al suo prezzo minimo storico grazie al forte sconto proposto da Amazon in questo Cyber Monday. È l’occasione giusta per mettere al polso, o per regalare, l’orologio della mela morsicata basato sulla piattaforma watchOS.

Prezzo minimo storico per Apple Watch SE

Ha in dotazione tutto ciò che serve per monitorare costantemente la salute e l’attività fisica oltre che per interfacciarsi con lo smartphone. Si collega direttamente anche con gli auricolari per l’ascolto della musica e rileva cadute accidentali per chiamare i servizi di emergenza in caso di bisogno. Nella confezione è incluso il cavo magnetico USB-C con la superficie per la ricarica della batteria interna. Trovi tutti gli altri dettagli nella pagina dedicata alla promozione.

Se lo ordini adesso, lo potrai mettere al polso entro pochi giorni, contando sulla consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon. Puoi acquistare la seconda generazione di Apple Watch SE con cassa da 40 mm al prezzo di 199 euro (invece di 259 euro come da listino), lo sconto è applicato in automatico. Puoi scegliere tra la versione mostrata qui sopra, nella colorazione Mezzanotte con cinturino Sport Loop nella colorazione Inchiostro, oppure nella colorazione Galassia con cinturino Sport Loop nella colorazione Verde lato, la spesa non cambia.

Il Cyber Monday di oggi chiude la lunga Settimana del Black Friday e rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare, soprattutto in vista del Natale. Non perdere le promozioni disponibili: visita amazon.it/blackfriday e scopri le offerte. Ricorda che per restituire i tuoi acquisti avrai tempo fino a gennaio.